Salon du livre scientifique « Les Animaux du Jardin » au Jardin des Plantes Jardin des Plantes & Muséum d’Histoire Naturelle, 4 juin 2022, La Rochelle.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin des Plantes & Muséum d’Histoire Naturelle

| Exposition Bestiaire botanique de Izumi Mattei Cazalis et livret-jeu autour du parcours pour les 7/12 ans en partenariat avec les Espaces Verts de la Ville. | Dédicaces par les illustratrices Izumi Mattei Cazalis, Marion Vandebroucke et Jeanne Gauthier. | Stand libraires avec Callimages et Calligrammes & Stand Editeurs avec Les Petites Allées, Le Label dans laforêt et Marguerette. | Restauration sur place avec In Fusion Resto’action. **Samedi** * **14H30 À 15H30 :** Atelier Petites bêtes sur les pollinisateurs au jardin des plantes. Avec Najib, médiateur du Muséum. * **15H À 16H30 :** Atelier dessin « À POILS ! INITIATION AU DESSIN À LA SANGUINE » à la bibliothèque du Muséum. Avec Marion Vandenbroucke, illustratrice scientifique. Tout public. A partir de 6 ans. **Dimanche** * **10H à 12H – 15H à 17H :** Jeu de piste en famille « Animaux cachés, le grand jeu » au jardin des plantes. Avec les médiateurs du Muséum. * **15H à 16H :** Atelier Oiseaux au jardin des plantes. Avec les médiateurs du Muséum. * **15H à 16H30 :** Atelier dessin « LES OISEAUX, INITIATION AU DESSIN À LA PLUME » à la bibliothèque du Muséum. Avec Marion Vandenbroucke, illustratrice scientifique. Tout public. A partir de 6 ans. Plus d’informations sur [museum.larochelle.fr](https://museum.larochelle.fr/)

Réservation obligatoire. Attention, le nombre de places est limité pour certaines activités.

CENTRE-VILLE – Crée au XVIIème siècle, devenu Jardin Botanique en 1800, le Jardin de plantes présente aujourd’hui des collections végétales provenant des quatre coins du monde et des cinq continents.

Jardin des Plantes & Muséum d’Histoire Naturelle 28 rue Albert 1er , 17000 La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime



2022-06-04T13:30:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00