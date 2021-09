Flourens Salle des fêtes de Flourens Flourens, Haute-Garonne Salon du livre Salle des fêtes de Flourens Flourens Catégories d’évènement: Flourens

Le 2eme salon du livre de Flourens se tiendra le dimanche 14 novembre de 9h30 à 18h30. Jean-Antoine Loiseau ( A mots ouverts) animera 6 tables rondes avec les auteurs invités. Des ateliers de reliure et calligraphie sont proposés au public. Avec la participation des écoles, de la bibliothèque de Flourens et de la troupe de théâtre Dose’D’ArtScenic

Entrée libre

2ème édition du salon du livre de Flourens.22 auteurs invités.Exposition photos, ateliers reliure, écriture, tables rondes. Salle des fêtes de Flourens 2-3 Rue de l’Eglise, 31130 Flourens Flourens Haute-Garonne

