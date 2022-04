Salon du livre régional et de terroir Camboulit Camboulit Catégories d’évènement: Camboulit

Camboulit Lot Camboulit Sont attendus, des écrivains venus d’horizons différents pour présenter des ouvrages

variés et satisfaire tous les goûts de tous les publics : romans, ouvrages historiques,

littérature jeunesse, romans du terroir, polars, BD…

Au programme : rencontre avec des écrivains de la région (Lot, Aveyron, Cantal), dédicaces et ateliers divers autour du livre…

Dédicaces et échanges se feront dans une ambiance conviviale. La « Route du Célé » et l’association « Les Sources » s’associent pour organiser le premier

Dédicaces et échanges se feront dans une ambiance conviviale. www.letournepage.com

