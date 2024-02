Salon du livre régional Le bourg Chalaux, dimanche 18 février 2024.

Salon du livre régional Le bourg Chalaux Nièvre

Evénement organisé par la Biblio de Chalaux avec le soutien et l’aide de Noëlle Renault et de Philippe Berte-Langereau.

Auteurs présents :Jean-Louis Faivre, Sandra Amani, Ilker Caliskan, Jean-Pierre Hutin, Loïc Legoff, Marc Rey, Marie Gil, Philippe Dufour, Marie-Laure Las Vergnas, Pauline Baroiller, Jean Sarcinella, Bernard Morot-Gaudry, Marc Pautet, Noëlle Renault et Philippe Berte-Langereau.

Entrée gratuite

Ventes et dédicaces de livres

Partage d’un moment convivial autour d’un vin chaud, café, thé et gâteaux… EUR.

Le bourg Bibliothèque

Chalaux 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté frederique.bigorgne@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 14:00:00

fin : 2024-02-18 18:00:00



L’événement Salon du livre régional Chalaux a été mis à jour le 2024-01-31 par OT MORVAN SOMMETS ET GRANDS LACS