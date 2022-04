SALON DU LIVRE Préfailles, 23 avril 2022, Préfailles.

SALON DU LIVRE Rue du Docteur Guépin Espace Culturel Préfailles

2022-04-23 – 2022-04-23 Rue du Docteur Guépin Espace Culturel

Préfailles Loire-Atlantique

Dédicace, échange, partage.

L’humain et l’authentique, mais aussi du rêve, de l’imagination, et tout et tout… Pour les petits, les moyens, les grands.

Venez rencontrer les écrivains et partager quelques mots en toute convivialité.

Tu as entre 9 et 12 ans ? Participe au concours de nouvelles du Salon du Livre de Préfailles.

Règlement complet du concours de nouvelles en téléchargement ci-dessous.

Remerciement au partenaire de l’événement : L’Espace Culturel Leclerc de Pornic.

Venez faire un tour au Salon du livre, une trentaine d’auteurs de votre région vous accueillent.

Événement culturel organisé par l’association “Entrez donc!” au profit de l’association “Le Petit Mouflon”.

+33 6 01 04 62 45

Rue du Docteur Guépin Espace Culturel Préfailles

