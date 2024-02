SALON DU LIVRE Espace Culturel Préfailles, dimanche 14 avril 2024.

La salon du livre à Préfailles l’évènement culturel à ne pas manquer peu importe votre âge !

Pourquoi y venir à cette 7ème édition du salon du livre ?

c’est ouvert à tous les âges petits, moyens, grands

c’est un moment de rencontre et d’échange plusieurs auteurs et écrivains de la région n’attendent qu’à vous rencontrer

c’est un lieu de découverte la présence de syles et types de livres différents

la possibilité de combiner cette activité avec une belle balade le long de la côte et d’avoir le souffle coupé à la Pointe Saint-Gildas

c’est gratuit

Pour les amateurs de textes, un concours de poésie est organisé pour petits et grands sur le thème « La mer et moi ». Les textes sont à rendre avant le 18/03/24. Voir réglement en pièce-jointe.

Alors, n’hésitez plus et venez y faire un tour. Ce moment culturel vous garantit dédicaces, échanges et partage ainsi que rêve et imagination.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 10:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

Espace Culturel 8 rue du Docteur Guépin

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire mairie@prefailles.fr

