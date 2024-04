Salon du livre Rue Foch Pornic, mardi 30 juillet 2024.

Salon du livre Rue Foch Pornic Loire-Atlantique

Le Salon du livre de Pornic une invitation à la découverte et à la rencontre.

Le Salon du livre de Pornic est un événement incontournable pour les amoureux de littérature.

Deux bonnes raisons de s’y rendre:

Rencontrer des auteurs et autrices de talent. Le salon réunit chaque année des auteurs et autrices de tous horizons. Vous aurez l’occasion de les rencontrer, d’échanger avec eux sur leurs œuvres et de faire dédicacer vos livres préférés.

Découvrir de nouveaux livres et de nouvelles idées .Le salon est l’occasion idéale pour découvrir de nouveaux genres littéraires et de nouvelles maisons d’édition. Vous pourrez également assister à des conférences, des ateliers et des animations autour du livre.

Alors, n’hésitez pas à venir au Salon du livre de Pornic ! Vous y passerez un moment enrichissant et inoubliable.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-30 10:30:00

fin : 2024-07-30 18:30:00

Rue Foch Chapelle de l’Hôpital

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire benedictebouche17@gmail.com

L’événement Salon du livre Pornic a été mis à jour le 2024-04-02 par eSPRIT Pays de la Loire