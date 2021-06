Salon du livre Plumes en Berry Le Pont-Chrétien-Chabenet, 13 juin 2021-13 juin 2021, Le Pont-Chrétien-Chabenet.

Salon du livre Plumes en Berry 2021-06-13 10:00:00 – 2021-06-13 19:00:00

Le Pont-Chrétien-Chabenet Indre Indre

Salon Plumes en Berry fête ses 10 ans avec l’association « Etre Pontcabanois », avec une trentaine d’auteurs et artistes invités, pour de nouvelles réjouissances littéraires.

Invités d’honneur : Nancy Huston et Florent Marchet et 30 auteurs.

15h30 :Table ronde avec Florent Marchet, Gabriel Yacoub et Sylvain Guillaumet : « Le Berry, terre d’inspiration », animée par Christian Pineau.

16h30 : atelier BD, avec Bruno Forget.

17h30 : Extrait de l’album Pétroleuses, par Séverin Valière et Pauline Floury.

Toute la journée: jeux-enquête mini-polar (de 7 à 12 ans). Inscriptions sur place.

Plumes en Berry, c’est le rendez-vous estival de la création littéraire en région Centre – Val de Loire. Un salon du livre porté par les éditions La Bouinotte, le Club des amis de La Bouinotte, l’association Être Pontcabannois, Hapimag Ressort Château de Chabenet, et la complicité de la commune.

la-bouinotte@orange.fr +33 2 54 60 08 06

©plumesenberry