SALON DU LIVRE – PLUME D’ÉTÉ

2022-06-26 14:00:00 – 2022-05-14 18:00:00 Salon du livre “Plume d’été” à Saint-Mihiel, avec la présence d’une vingtaine d’auteurs et illustrateurs, représentant de nombreux genres littéraires (romans, nouvelles, essais, poésie, BD…). Ce salon sera aussi le cadre d’expositions artistiques présentées par Rémy Lepron, Laurent Nembrini, Véronique Dubourg et Jean Bergeron. contact@association-plume.fr +33 3 29 89 97 89 http://www.association-plume.fr/ dernière mise à jour : 2022-05-06 par

