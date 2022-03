SALON DU LIVRE ‘PLUME DE PRINTEMPS’ Verdun Verdun Catégories d’évènement: Meuse

2022-03-20 14:00:00 – 2022-03-20 18:00:00 Centre Mondial de la Paix 4 Place Monsiengeur Ginisty

Verdun Meuse Verdun 30 auteurs meusiens présentent leur travail d’écriture le dimanche 20 mars 2022 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 à l’occasion de “PLUME DE PRINTEMPS” au Centre Mondial de la Paix à Verdun.

Une exposition de photos et de peintures réalisées par des membres de Plume est adossée à ce salon du livre. Un accompagnement musical aura lieu à compter de 15h00 (Oud) +33 6 22 42 59 45 http://www.association-plume.fr/ © Plume

