SALON DU LIVRE PLUME D’AUTOMNE Salle des Fêtes Parc de l’Hôtel de Ville Bar-le-Duc, dimanche 13 octobre 2024.

Dimanche

Une trentaine d’auteurs / illustrateurs présente leurs réalisations (livres, photos, tableaux) dans le but de promouvoir la création littéraire et graphique… pour petits et grands !

En perspective, de nombreux échanges, cordiaux et constructifs entre les visiteurs et les membres de l’Association PLUME.

Jeux et tombola rythment également la journée.

Entrée gratuite. Accès PMR.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-13 10:00:00

fin : 2024-10-13 12:00:00

Salle des Fêtes Parc de l’Hôtel de Ville 12 Rue Lapique

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est contact@association-plume.fr

