2023-06-02 – 2023-06-04

EUR Pendant le weekend du 2 au 4 juin, se tient le Salon du livre au Palais Ducal à NEVERS.

Conférences et temps d’échange entre le public et les écrivains le 02-06 à salle du Conseil municipal et le salon se tient les 03 et 04-06 toute la journée dans les salles Clèves et et Mazarin.

Salon organisé par la GEM (Groupement des Écrivains Médecins).

Entrée libre.

chantalmilcent@orange.fr

