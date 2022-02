Salon du livre – Nouvelle Aquitaine Thiviers Thiviers Catégories d’évènement: Dordogne

Salon du livre – Nouvelle Aquitaine La Mifa – Le Père l'Amer 16 Rue Bertran de Born Thiviers

2022-03-26 10:00:00 – 2022-03-27

Thiviers Dordogne Des livres et moi annonce son tout premier salon du livre à Thiviers, en Dordogne

Notre concept est unique et différent : Des livres & moi, c’est vous, c’est nous…

Au programme : Un stand de tattoo pour repartir avec de super souvenirs ! Un coin nail art pour se faire bichonner comme une princesse ! Un bar à bières pour décompresser à n’importe quel moment de la journée ! Un photographe pour capturer chaque instant important… BREF, tout un tas de choses pour vous faire passer un week-end INOUBLIABLE !

