Salon du livre Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Salon du livre Nevers, 28 mai 2022, Nevers. Salon du livre Palais Ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers

2022-05-28 – 2022-05-29 Palais Ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville

Nevers Nièvre EUR Pendant le weekend du 28 + 29 mai, se tient le Salon du livre au Palais Ducal à NEVERS.

Conférences le 28-05 et salon de 9h à 18h au Palais Ducal.

2 concours littéraires sont organisés dont un concours jeunesse.

Salon organisé par la GEM (Groupement des Écrivains Médecins).

Entrée libre.

Environ 60 auteurs seront sur place. chantalmilcent@orange.fr Pendant le weekend du 28 + 29 mai, se tient le Salon du livre au Palais Ducal à NEVERS.

Conférences le 28-05 et salon de 9h à 18h au Palais Ducal.

2 concours littéraires sont organisés dont un concours jeunesse.

Salon organisé par la GEM (Groupement des Écrivains Médecins).

Entrée libre.

Environ 60 auteurs seront sur place. Palais Ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers

dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Nevers Adresse Palais Ducal 1 Place de l'Hôtel de Ville Ville Nevers lieuville Palais Ducal 1 Place de l'Hôtel de Ville Nevers Departement Nièvre

Nevers Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Salon du livre Nevers 2022-05-28 was last modified: by Salon du livre Nevers Nevers 28 mai 2022 Nevers nièvre

Nevers Nièvre