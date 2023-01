Salon du livre Navailles-Angos, 5 mars 2023, Navailles-Angos OT Nord Béarn Navailles-Angos.

Salon du livre

49 rue du bourg Salle des sports Navailles-Angos Pyrénées-Atlantiques Salle des sports 49 rue du bourg

2023-03-05 10:00:00 – 2023-03-05 18:00:00

EUR 0 0 57 auteurs, régionaux, nationaux et même internationaux (1 auteur venu d’Afrique exprès pour ce salon) qui se feront un plaisir de vous dédicacer leurs livres.

Invitée d’honneur : Evelyne Dress (actrice, écrivaine, réalisatrice et productrice française)

Parrain du Salon : Xavier Guiraud de Saint-Eymart (historien et écrivain)

15h30 conférences : “L’irrationnel est-il soluble dans la science médicale ? : Comment le monde de la santé est progressivement envahi par des phénomènes et individus de plus en plus éloignés de la science (charlatans, gourous, complotistes ou simples ignorants) animée par Didier Nakache (Médecin).

Il y aura également des ateliers dessin et contes pour enfants.

Des remises de prix (Prix Simone Veil et Jeunesse) et une remise de prix du Concours de poésie de l’école de Navailles-Angos ainsi que des expositions (peinture/photos….).

+33 7 52 04 62 75 Assosiation Flammette

Association Flamette

dernière mise à jour : 2023-01-19 par OT Nord Béarn