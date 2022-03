Salon du livre Navailles-Angos, 12 mars 2022, Navailles-Angos.

Salon du livre Salle des sports 49 rue du bourg Navailles-Angos

2022-03-12 – 2022-03-12 Salle des sports 49 rue du bourg

Navailles-Angos Pyrénées-Atlantiques Navailles-Angos

0 0 EUR 30 auteurs, dont 26 locaux, proposeront leurs œuvres et les dédicaceront pendant ces deux journées. Parmi eux, Pierre Carrayon, membre de l’Académie du Languedoc, et Nadine Lamaison, lauréate du prix Lire en Tursan.

L’invitée d’honneur du salon est Stone, célèbre chanteuse aux grands succès. Le parrain sera Didier Dominguez, auteur de livres dédiés à la jeunesse, racontant les aventures de Vic et Nikki.

Plusieurs animations au service de la lecture et du dessin seront proposées. Au programme, une conférence sur le livre, un atelier dessin pour les enfants par un illustrateur, une exposition d’aquarelles par l’atelier aquarelles de Jean-Hubert Wasik, de la bibliothèque, et un conte pour enfants lu par Elsa Bouvard.

Par ailleurs, le samedi 12, à 21h, salle Béarn, Lucie Beauregard interprétera a cappella des chansons de Barbara, Juliette Gréco, Léo Ferré… et Claude David clamera des poèmes

+33 7 52 04 62 75

Association flammette

Salle des sports 49 rue du bourg Navailles-Angos

