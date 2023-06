PRÉCIEUSE Salon du Livre – Mouans-Sartoux Mouans-Sartoux, 7 octobre 2023, Mouans-Sartoux.

PRÉCIEUSE 7 et 8 octobre Salon du Livre – Mouans-Sartoux HORS-ABONNEMENT // GRATUIT // TOUT PUBLIC // DURÉE 35 MIN.

Dans le cadre du Festival du livre de Mouans-Sartoux.

2 Représentations par jour (horaires et lieu à définir).

Entrée libre.

4 acrobates s’inspirent des attitudes et postures de la cour du roi. Ils se veulent nobles mais sont burlesques. Ils se battent, se poussent, chantent afin de garder leur statut. Le rapport dominant/dominé qu’ils entretiennent les uns avec les autres est absurde, puisqu’ils sont interdépendants pour utiliser leur agrès : la bascule. Sans les autres, ils ne peuvent pas s’envoler. Ce programme court est très spectaculaire – bascule coréenne, portés acrobatiques – mais aussi drôle et interactif, puisqu’au contact direct du public. Les membres de ce collectif ont été formés à l’École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-Sous-Bois et au Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne.

PPCM productions – Création collective La Bête à quatre Baptiste Petit, Rémi Auzanneau, Tanguy Pelayo et Hernan Elencwajg – Conception graphique Camille Kirnidis, Le Plus Petit Cirque du Monde.

Salon du Livre – Mouans-Sartoux Village de Mouans-Sartoux Mouans-Sartoux 06370 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T19:00:00+02:00

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T19:00:00+02:00

© La Bête à quatre