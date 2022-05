SALON DU LIVRE Mesquer Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

SALON DU LIVRE Mesquer, 31 juillet 2022, Mesquer. SALON DU LIVRE Salle de l’Artymès Complexe de la Vigne Mesquer

2022-07-31 – 2022-07-31 Salle de l’Artymès Complexe de la Vigne

Mesquer Loire-Atlantique Salon d’été qui met à l’honneur les auteurs et maisons d’éditions du grand Ouest. Foire aux livres d’occasion associée (Inscriptions à la foire aux livres auprès du service Culture Evénementiel). Salon d’été qui met à l’honneur les auteurs et maisons d’éditions du grand Ouest. Foire aux livres d’occasion associée (Inscriptions à la foire aux livres auprès du service Culture Evénementiel). Salle de l’Artymès Complexe de la Vigne Mesquer

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Autres Lieu Mesquer Adresse Salle de l'Artymès Complexe de la Vigne Ville Mesquer lieuville Salle de l'Artymès Complexe de la Vigne Mesquer Departement Loire-Atlantique

Mesquer Mesquer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mesquer/

SALON DU LIVRE Mesquer 2022-07-31 was last modified: by SALON DU LIVRE Mesquer Mesquer 31 juillet 2022 Loire-Atlantique Mesquer

Mesquer Loire-Atlantique