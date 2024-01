Salon du livre « Lire la nature » 2024 au Musée de la Chasse et de la Nature Musée de la Chasse et de la Nature Paris, samedi 20 janvier 2024.

Du samedi 20 janvier 2024 au dimanche 21 janvier 2024 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Inscription aux ateliers jeunesse sur place. Nombre de places limité.

Situé en plein cœur du Marais, le salon du livre « Lire la nature » invite à l’exploration des rapports de l’Homme au vivant autour de rencontres avec une trentaine d’auteurs, de spectacles et d’animations !

Les livres, la nature et l’homme

La question de nos relations à notre environnement et au monde sauvage est au coeur de cette 6e édition, avec un focus particulier sur trois prédateurs présents sur notre sol : l’ours, le loup et le lynx. Le salon propose une vingtaine d’événements gratuits : des rencontres-débats, des lectures, une grande dictée familiale, des performances et ateliers jeunesse auxquelles participeront une trentaine d’auteurs, des artistes et des scientifiques – tous présents en dédicace.

Les auteurs à la rencontre du public

Parmi les auteurs annoncés, Lauren Bastide et Tahar Ben Jelloun, de l’Académie Goncourt, seront présents pour deux entretiens exceptionnels ; ainsi que Gaspard Koenig, Maylis Adhémar, Laurent Petitmangin, Olivier Poivre d’Arvor, Sylvain Coher, Grégory Le Floch, David Wahl, Cédric Gras, Mo Malo, Éric Baratay, Anne Simon, Catherine Poulain, Jean-Noël Rieffel et de nombreux autres écrivains de renom.

Le Prix François Sommer

Lors de « Lire la nature », la Fondation François Sommer annonce le lauréat de son prix littéraire éponyme. Organisé cette année sous la présidence d’honneur de Sandrine Collette, l’autrice s’entretiendra avec le lauréat du prix sur la place accordée à la nature dans leurs ouvrages respectifs.

Les Nuits de la lecture

Dans le cadre des Nuits de la lecture, le salon « Lire la nature » présente, samedi 20 janvier à 19h, un spectacle musical des Chanteurs d’oiseaux, adapté de leur livre éponyme. Mêlant des extraits de ce dernier au chant, Jean Boucault et Johnny Rasse reviennent sur les origines de leur duo avec humour et émotion !

Le musée de la Chasse et de la Nature

« Lire la nature » se déroule au musée de la Chasse et de la Nature, où se mêlent l’art contemporain et plus de 5 000 œuvres classées « trésors nationaux » par le ministère de la Culture. À cette occasion, les hôtels de Mongelas et de Guénégaud qui abritent le musée ouvriront leurs portes gratuitement, et certaines salles habituellement fermées au public seront exceptionnellement accessibles pendant tout le week-end !

Musée de la Chasse et de la Nature 62, rue des Archives 75003 Paris

