Salon du livre Lire a Guingamp Guingamp, 1 mai 2022, Guingamp.

Salon du livre Lire a Guingamp Mairie 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp

2022-05-01 19:30:00 – 2021-11-28 20:00:00 Mairie 1 Place du Champ-au-Roy

Guingamp Côtes d’Armor

Vendredi 26 novembre : 19h30 : ouverture du festival au cinéma Les Korrigans, annonce du gagnant du 3ème prix des lecteurs Mots & Images

– 20h : projection en avant-première du film « En attendant Bojangles » – cinéma Les Korrigans / Samedi 27 novembre, à 15h : Quand la famille inspire les auteurs – table ronde avec Catherine Bardon, Arnaud Le Guilcher et Olivier Adam – à 16h30 : Présentation de la collection Traversées chez Harper Collins avec Marie Eugène, Gringe et Nicolas Maleski / Dimanche 28 novembre, à 14h : Biographie, autofiction, la part du réel dans l’écriture – table ronde avec Jean-Luc Coatalem, Angélique Villeneuve et Emmanuelle Favier – à 16h : Scène littéraire avec Gringe – à 17h30 : Présentation des éditions Goater avec Jean-Marie Goater, et Jean-Michel Le Boulanger – à 18h30 : projection en avant-première du film Ouistreham – cinéma Les Korrigans. Auteurs présents au salon : Jean-Luc Coatalem, Luc Blanvillain, Catherine Bardon, Angélique Villeneuve, Jean-Marie Goater, Jean-Michel Le Boulanger, Arnaud Le Guilcher, Emmanuelle Favier, Dimitri Rouchon-Borie, Olivier Adam…

https://www.motsetimages.fr/

Mairie 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp

