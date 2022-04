Salon du livre libertaire MJC Rouen-Rive Gauche Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Salon du livre libertaire MJC Rouen-Rive Gauche, 14 mai 2022, Rouen. Salon du livre libertaire

MJC Rouen-Rive Gauche, le samedi 14 mai à 14:30

* **15 H** – Débat avec **Hugues Lenoir** autour de son livre [_Pour une école de la liberté par la liberté_](https://www.librairie-publico.com/spip.php?article3305) * **17 H** – Débat avec [**David Snug**](https://davidsnugblog.wordpress.com/) autour de sa BD _Ni Web ni Master_ * **18 H 30** – Apéro musical avec le duo [**Verde luna**](https://www.youtube.com/channel/UCKOozLt1Dx6dWLjMa1XOEmw/featured) (musica latina) **Tables** : [Éditions du Monde Libertaire](http://editionsmondelibertaire.org/), [Éditions Libertaires](https://editions-libertaires.org/), [Éditions Noir et](https://editionsnoiretrouge.com/) [Rouge](https://editionsnoiretrouge.com/), [Nada Éditions](https://www.nada-editions.fr/), [Alternative Libertaire](https://www.unioncommunistelibertaire.org/?Alternative-libertaire-qui-sommes), [Libertalia](https://editionslibertalia.com/), [Atelier de Création](http://atelierdecreationlibertaire.com/) [Libertaire](http://atelierdecreationlibertaire.com/), CRÉAL, DAL… Pour venir en transport en commun : MÉTRO – LIGNE F1 – LIGNE 6 : ARRÊT SAINT-SEVER

Entrée libre

Organisé par le groupe de Rouen de la Fédération anarchiste MJC Rouen-Rive Gauche Place de Hanovre Rouen Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime

