Pour la 2e année consécutive, Homoromance éditions organise en partenariat avec le pôle culture du Centre lgbtqi+ un salon du livre lesbien. 13 auteures vous donnent rendez-vous le 10 juin 2023 de 13h à 18h au Bar’ouf pour découvrir les nouveautés, faire dédicacer vos livres ou simplement échanger dans la bonne humeur. https://www.facebook.com/groups/LivresLGBT Le Bar Ouf 182 rue Saint Martin 75003 Paris Contact : refculture@centrelgbtparis.org https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf

