La Médiathèque Jean Moulin de Margny-lès-Compiègne met fables et fabulistes à l'honneur à l'occasion de son 20ème Salon du Livre. Auteurs, expositions, ateliers, spectacles, musique, la Médiathèque vous invite à redécouvrir les fables sous toutes les coutures lors d'un week-end exceptionnel les 9 et 10 octobre 2021. Les animations sur le thème des fables se prolongeront durant tout le mois d'octobre. mediatheque@margnylescompiegne.fr +33 3 44 36 31 55 Emmanuel Fornage / Metta impressions dernière mise à jour : 2021-09-14 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Oise Tourisme

