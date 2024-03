Salon du livre « Les auteurs de la Liberté » Écausseville, samedi 8 juin 2024.

Salon du livre « Les auteurs de la Liberté » Écausseville Manche

Samedi

Au hangar à dirigeables d’Ecausseville, salon du livre 1940-1944 Les auteurs en libertés . Livres jeunesse, romans, témoignages. Présence d’environ 30 auteurs.

Le samedi 8 17h30, représentation de la chorale Coutainzik.

19h30 :conférence sur le Chant des partisans suivi d’une à

14h 17h toutes les heures, conférence Montebourg-Ecausseville du 8 au 19 juin 1944 . Sur le progression américaine d’Utah Beach à Montebourg et en particulier les sections 325e et 505e.

Conférence animée par Thierry Marillé, professeur universitaire à la retraite.

Restauration sur place.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 10:00:00

fin : 2024-06-09 19:00:00

La Bazirerie

Écausseville 50310 Manche Normandie

