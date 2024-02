Salon du livre « Le Temps des Livres » Chalais, samedi 16 mars 2024.

Salon du livre jeunesse « Le temps du livre » accueillera petits et grands à Chalais dans l’enceinte du cloître de l’église Saint Martial. Auteurs, illustrateurs et libraires seront présents et un spectacle sera proposé à 15h.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16 17:00:00

Cloitre

Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine mediatheque.villebois@ccltd.fr

