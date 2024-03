Salon du Livre Jeunesse Val de Lire Complexe des Hauts de Lutz Beaugency, vendredi 5 avril 2024.

Salon du Livre Jeunesse Val de Lire 39e édition du Salon du Livre Jeunesse Val de Lire ! 5 – 7 avril Complexe des Hauts de Lutz Voir https://valdelire.fr/

Le salon du livre jeunesse Val de Lire est de retour pour une 39e édition avec pour thème « Ensemble ». L’invité d’honneur de cette année est Régis Lejonc, qui a réalisé le visuel de la manifestation.

Cette année, c’est une nouvelle fois rendez-vous au Complexe Alain Jarsaillon de Beaugency que le Salon se déroulera. Vous pourrez aussi retrouver le Salon à travers de nombreuses actions à Beauce la Romaine (salle des fêtes Marcel Brisset d’Ouzouer le Marché), Cléry Saint André (Espace Loire), Meung-sur-Loire (médiathèque La Monnaye), Saint-Laurent-Nouan (médiathèque Philippe Barbeau). Ainsi qu’à Baule, Epieds en Beauce, Lailly en Val, le Bardon où seront installées des expositions.

© Régis Lejonc