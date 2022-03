Salon du L’Ivre Jeunesse : Spectacle : “Musique à l’image en direct” Châtillon-Saint-Jean Châtillon-Saint-Jean Catégories d’évènement: Châtillon-Saint-Jean

Drôme

Salon du L’Ivre Jeunesse : Spectacle : “Musique à l’image en direct” Châtillon-Saint-Jean, 24 mars 2022, Châtillon-Saint-Jean. Salon du L’Ivre Jeunesse : Spectacle : “Musique à l’image en direct” Châtillon-Saint-Jean

2022-03-24 18:30:00 18:30:00 – 2022-03-24

Châtillon-Saint-Jean Drôme Dans le cadre des interventions “musique” avec Isabelle Cossais, la classe des CE1/CE2 de Châtillon-Saint-Jean

a mis en musique un extrait du film d’animation «Minuscule» Châtillon-Saint-Jean

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Châtillon-Saint-Jean, Drôme Autres Lieu Châtillon-Saint-Jean Adresse Ville Châtillon-Saint-Jean lieuville Châtillon-Saint-Jean Departement Drôme

Châtillon-Saint-Jean Châtillon-Saint-Jean Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon-saint-jean/

Salon du L’Ivre Jeunesse : Spectacle : “Musique à l’image en direct” Châtillon-Saint-Jean 2022-03-24 was last modified: by Salon du L’Ivre Jeunesse : Spectacle : “Musique à l’image en direct” Châtillon-Saint-Jean Châtillon-Saint-Jean 24 mars 2022 Châtillon-Saint-Jean Drôme

Châtillon-Saint-Jean Drôme