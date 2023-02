Salon du livre jeunesse Salle Mistral Saint-Martin-de-Crau Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) Saint-Martin-de-Crau Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Martin-de-Crau

Salon du livre jeunesse Salle Mistral, 1 avril 2023, Saint-Martin-de-Crau Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) Saint-Martin-de-Crau. Salon du livre jeunesse Rue des compagnons Salle Mistral ZA du cabrau Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhone Salle Mistral Rue des compagnons

2023-04-01 – 2023-04-01

Salle Mistral Rue des compagnons

Saint-Martin-de-Crau

Bouches-du-Rhone Saint-Martin-de-Crau Toute la journée expo vente de livres ; deux librairies exposent : Acte sud et Lettres Vives. Organisation d’une tombola ; Exposition de travaux d’élèves ; des jeux et des enquêtes numériques avec l’association arlésienne Martingale.

Pour les tout-petits à partir de 4 ans : Mais où est donc passé Homes ?

Pour les petits à partir de 6 ans : Nom d’un renard, bubble story, tracks, the key et Code name. Une manifestation autour du livre dont les rencontres dédicaces avec les auteurs sont le point d’orgue. +33 4 90 47 27 49 http://mediatheque.saintmartindecrau.fr/ Salle Mistral Rue des compagnons Saint-Martin-de-Crau

dernière mise à jour : 2023-02-22 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) Provence Tourisme / Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Martin-de-Crau Autres Lieu Saint-Martin-de-Crau ZA du cabrau Adresse Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhone Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) Provence Tourisme / Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)Provence Tourisme / Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)Salle Mistral Rue des compagnons Ville Saint-Martin-de-Crau Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) Saint-Martin-de-Crau lieuville Salle Mistral Rue des compagnons Saint-Martin-de-Crau Departement Bouches-du-Rhone

Saint-Martin-de-Crau ZA du cabrau Saint-Martin-de-Crau Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhone https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-de-crau communaute d'agglomeration arles crau camargue montagnette (accm) saint-martin-de-crau/

Salon du livre jeunesse Salle Mistral 2023-04-01 was last modified: by Salon du livre jeunesse Salle Mistral Saint-Martin-de-Crau ZA du cabrau 1 avril 2023 Bouches-du-Rhône Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) Rue des compagnons Salle Mistral ZA du cabrau Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhone Saint-Martin-de-Crau, Bouches-du-Rhône salle Mistral Saint-Martin-de-Crau

Saint-Martin-de-Crau Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhone