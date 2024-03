Salon du livre jeunesse Rue Kergillouard Ploumagoar, samedi 16 mars 2024.

Salon du livre jeunesse Rue Kergillouard Ploumagoar Côtes-d’Armor

Une dizaine d’auteurs et autrices jeunesse vous donnent rendez-vous au premier salon du livre jeunesse de Ploumagoar ! Cet événement vient notamment clôturer l’exposition d’illustrations d’Olivia Lomenech Gill autour du mythe de Méduse, et s’inscrit dans le cadre du Mois du livre en Bretagne portant cette année sur l’imaginaire. Découvrons les imaginaires singuliers de nos invité-e-s, peuplés de créatures fantastiques, marines, terrestres et d’aventures plus ou moins lointaines. La journée sera ponctuée de diverses petites formes, temps de lecture, ateliers, et une conférence poétique Eller revient de l’île des Nummes par Maëlle Dubourg. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:00:00

fin : 2024-03-16 17:30:00

Rue Kergillouard PloumExpo

Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne culture@ville-ploumagoar.fr

