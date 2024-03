Salon du livre jeunesse Frissons Salle des fêtes de Bordères Bordères, dimanche 20 octobre 2024.

Salon du livre jeunesse Frissons Salle des fêtes de Bordères Bordères Pyrénées-Atlantiques

Frissons à Bordères est un salon du livre jeunesse qui a lieu tous les ans au mois d’octobre.

Des auteurs et des illustrateurs jeunesse viennent y présenter leurs livres, leurs rêves, leurs passions…

Frissons c’est aussi des spectacles pour les petits et les grands, des ateliers et de nombreuses rencontres autour du livre jeunesse. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-20 09:30:00

fin : 2024-10-20 18:00:00

Salle des fêtes de Bordères Rue des Artigottes

Bordères 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine frissons.borderes@gmail.com

