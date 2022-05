Salon du livre jeunesse frissons Bordères, 23 octobre 2022, Bordères.

Salon du livre jeunesse frissons Salle des fêtes Rue des Artigottes Bordères

2022-10-23 – 2022-10-23 Salle des fêtes Rue des Artigottes

Bordères 64800 Bordères

EUR 0 0 Frisson à Bordères est une fête autour de la littérature jeunesse. Le salon organise des rencontres scolaires avec des auteurs et des illustrateurs, propose des spectacles, des ateliers , des contes. Venez découvrir nos auteurs et illustrateurs qui vous présenteront leur travail. Des dédicaces seront organisées avec les auteurs invites et des auteurs participants. 3 librairies locales seront également présentes. Spectacles et animations pour jeune public.

Présence d’un food truck.

Programme à venir.

Frisson à Bordères est une fête autour de la littérature jeunesse. Le salon organise des rencontres scolaires avec des auteurs et des illustrateurs, propose des spectacles, des ateliers , des contes. Venez découvrir nos auteurs et illustrateurs qui vous présenteront leur travail. Des dédicaces seront organisées avec les auteurs invites et des auteurs participants. 3 librairies locales seront également présentes. Spectacles et animations pour jeune public.

Présence d’un food truck.

Programme à venir.

Frisson à Bordères est une fête autour de la littérature jeunesse. Le salon organise des rencontres scolaires avec des auteurs et des illustrateurs, propose des spectacles, des ateliers , des contes. Venez découvrir nos auteurs et illustrateurs qui vous présenteront leur travail. Des dédicaces seront organisées avec les auteurs invites et des auteurs participants. 3 librairies locales seront également présentes. Spectacles et animations pour jeune public.

Présence d’un food truck.

Programme à venir.

©Pixabay

Salle des fêtes Rue des Artigottes Bordères

dernière mise à jour : 2022-05-17 par