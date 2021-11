Angervilliers Angervilliers Angervilliers, Essonne Salon du livre jeunesse Angervilliers Angervilliers Catégories d’évènement: Angervilliers

Essonne

Salon du livre jeunesse Angervilliers, 21 novembre 2021, Angervilliers. Salon du livre jeunesse Salle polyvalente Rue du château Angervilliers

2021-11-21 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-21 18:45:00 18:45:00 Salle polyvalente Rue du château

Angervilliers Essonne Angervilliers L’ association Angervilliers Citoyens vous accueille pour un salon du livre jeunesse et des activités pour les plus jeunes (contre et Kamishibai). Ce salon s’adresse aux 0/17 ans.

Une buvette /crêperie vous attend. angervillierscitoyens@outlook.com Salle polyvalente Rue du château Angervilliers

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Angervilliers, Essonne Autres Lieu Angervilliers Adresse Salle polyvalente Rue du château Ville Angervilliers lieuville Salle polyvalente Rue du château Angervilliers