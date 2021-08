Vic-en-Bigorre Hôtel de Journet Hautes-Pyrénées, Vic-en-Bigorre Salon du Livre Hôtel de Journet Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Vic-en-Bigorre

Salon du Livre Hôtel de Journet, 18 septembre 2021, Vic-en-Bigorre. Salon du Livre

Hôtel de Journet, le samedi 18 septembre à 10:00

Les équipes des médiathèques Adour Madiran vous donnent rendez-vous sur le salon du livre organisé par l’association Au Tour du Livre, le samedi 18 septembre à l’Hôtel de Journet. De nombreux auteurs et éditeurs vous attendent afin d’échanger autour de leur œuvre. Conférences, lectures, remise du prix Francis Jammes, … retrouvez le programme complet du salon dans les médiathèques du réseau.

Entrée libre

Samedi 18 septembre à l’Hôtel de Journet Hôtel de Journet avenue Jacques Fourcade 65500 Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Vic-en-Bigorre Autres Lieu Hôtel de Journet Adresse avenue Jacques Fourcade 65500 Vic-en-Bigorre Ville Vic-en-Bigorre lieuville Hôtel de Journet Vic-en-Bigorre