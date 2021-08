Salon du livre Grignols, 11 septembre 2021, Grignols.

Salon du livre 2021-09-11 09:00:00 – 2021-09-11 17:00:00

Grignols Gironde Grignols

Grignols fait la part belle aux livres qui investiront la ville le temps d’une journée avec la présence d’auteurs, écrivains et éditeurs.

A 11h : conférence-débat sur le thème de la protection de la forêt des landes avec Pierre Mora, auteur du livre “l’année du grand incendie”.

Pierre Mora, un représentant des pompiers de Grignols, un propriétaire forestier nous brosseront le tableau des moyens engagés à l’époque et l’évolution du matériel et des moyens de prévention aujourd’hui.

Organisé par l’association Lire Ensemble avec le concours de la Municipalité.

