Pyrnes-Atlantiques Navarrenx Pour sa 40ème édition, venez nous retrouver auprès des exposants de matériel agricole avec des animations tout au long du Week -end.

Vaches grasses et élection de Miss Ronde, exposition des animaux, voitures d’occasion, voitures et tracteurs de collection, forains et buvette.

