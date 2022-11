Salon du livre et Foire agricole

Salon du livre et Foire agricole, 4 février 2023, . Salon du livre et Foire agricole



2023-02-04 – 2023-02-04 Pour sa 40ème édition, venez nous retrouver auprès des exposants de matériel agricole avec des animations tout au long du Week -end.

Vide grenier et concours de génisse avec élection de Miss Béarn.

Nombreux stands et camelots. Forains et buvette. Pour sa 40ème édition, venez nous retrouver auprès des exposants de matériel agricole avec des animations tout au long du Week -end.

Vide grenier et concours de génisse avec élection de Miss Béarn.

Nombreux stands et camelots. Forains et buvette. dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville