Salon du livre et des arts Vervins, dimanche 24 mars 2024.

Salon du livre et des arts Vervins Aisne

Le salon du livre et des arts vous accueille avec plus de 30 exposants entre écrivains, auteurs, illustrateurs, peintres, libraires.

Nombreuses animations tout au long de la journée, vide bibliothèque par les particuliers.

Programme des animations avec les horaires joint.

Le salon est organisé par les entreprises dynamiques du Vervinois et les mots et les idées voyagent en partenariat avec la ville de Vervins 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

Place Sohier

Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France

