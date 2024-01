SALON DU LIVRE ET DES ARTS AU FIL DES MOTS – COMITÉ DES FÊTES DES SALELLES Les Salelles, dimanche 21 juillet 2024.

Sur les bords du Lot les livres et les arts sont mis à l’honneur avec la présence d’une quinzaine d’auteurs venus dédicacer leurs ouvrages mais aussi des artistes peintres. Le tout dans une ambiance conviviale et champêtre entre lectures, restauration et marches en villages commentées.

Rendez-vous à partir de 10h aux Salelles pour la 2ème édition du « Salon du livre Au fil des mots » EUR.

La Bichère

Les Salelles 48230 Lozère Occitanie

Début : 2024-07-21 10:00:00

