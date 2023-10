Salon du livre et des artistes queer Centre Paris Anim’ Montparnasse Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Salon du livre et des artistes queer Centre Paris Anim’ Montparnasse Paris, 19 novembre 2023, Paris. Le dimanche 19 novembre 2023

de 14h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Au programme des stands, des tables rondes, des conférences, des ateliers et des rencontres avec des écrivain·e·s, des artistes, des activistes qui œuvrent pour la représentation et la reconnaissance des voix LGBTQIA+. Dans le cadre du Festival des Fiertés 2023 Centre Paris Anim’ Montparnasse 26, allée du Chef d’Escadron de Guillebon 75014 Paris Contact :

Image internet Voir le livre de plus près Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Montparnasse Adresse 26, allée du Chef d'Escadron de Guillebon Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Paris Anim' Montparnasse Paris latitude longitude 48.840269,2.320449

Centre Paris Anim' Montparnasse Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/