Salon du livre et de la presse jeunesse 2023 en Seine Saint-Denis Paris Est Montreuil Montreuil, 29 novembre 2023, Montreuil.

Du mercredi 29 novembre 2023 au lundi 04 décembre 2023 :

mercredi, jeudi

de 09h00 à 18h00

Le vendredi 01 décembre 2023

de 09h00 à 21h00

Le samedi 02 décembre 2023

de 09h00 à 20h00

Le dimanche 03 décembre 2023

de 10h00 à 19h00

Le lundi 04 décembre 2023

de 09h00 à 18h00

.Tout public. payant

5 euros l’entrée les samedi, dimanche et lundi pour les + 18ans.

Gratuité :

– Pour tous : mercredi, jeudi et vendredi.

– Pour les enfants et jeunes de moins 18 ans : gratuit tous les jours.

– Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA (munis d’un justificatif), les personnes avec handicap et leur accompagnateur : tous les jours (billets à prendre sur place).

– Professionnels et étudiants au-préalablement accrédités en ligne.

La 39e édition du Salon du livre et de la presse jeunesse aura lieu du 29 novembre au 4 décembre 2023, sur le thème de « la tectonique des corps ».

Pour sa 39e édition, “La tectonique des corps” est la thématique du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis. Inhérent à l’enfance, on regarde le corps grandir, changer, on le compare et on découvre son anatomie. Imagiers, livres-documentaires, mais aussi romans, bandes dessinées, livres illustrés… sont autant d’espaces pour s’interroger.

Cette année plus que jamais, le Salon fait bouger la littérature jeunesse. 14 étapes pour en prendre plein le cœur lors de rencontres avec 250 artistes et pour se ressourcer en découvrant le meilleur de la littérature jeunesse. Tout un programme fait pour les enfants, les jeunes, les parents et les professionnel·le·s !

Comme chaque année, des ateliers d’illustration, des rencontres d’auteurs, dédicaces, lectures, séances de films d’animation, visites guidées, parcours littéraires et une grande exposition (en extérieur) sont proposés aux publics individuels, groupes scolaires et centres de loisirs.

Le Parcours :

1. La scène d’en haut

Le rendez-vous entre artistes, lecteur·rice·s : rencontres croisées, lectures-performances, spectacles dessinés, musicaux, dansés…

2. La télé du Salon

3 émissions originales, une myriade de petits formats inédits, des stars du livre jeunesse et les acteurs du livre vous servent la littérature sur un plateau.

3. L’atelier Des livres à soi

Des livres à soi (le programme du Salon qui accompagne toute l’année les parents et les enfants vers la lecture) invite 6 artistes pour une résidence d’une journée. Ils et elles nous prennent par la main à la découverte de leurs univers littéraires.

4. L’archipel BD

Un espace dédié à l’image sous toutes ses formes. La fine fleur de la bande dessinée et une sélection de livres jeunesse, de livres de graphisme, et des exclusivités, d’ici et d’ailleurs. Tenu par le Fremok.

5. Le grand marché de la petite édition

Un espace encore plus grand cette année pour découvrir la diversité des maisons indépendantes… Soutenu par la Région Île-de-France.

6. La librairie des livres rares

À travers la sélection de livres anciens, illustrés, éditions originales…Parcourez l’histoire du livre jeunesse sur le stand des Libraires Associés.

7. Le comptoir des auteur·rice·s

Des rendez-vous avec une vingtaine d’établissements et de structures qui épaulent les créateur·rice·s dans leur vie professionnelle.

8. L’École du livre de jeunesse

Échangez avec l’équipe du centre de formation à la médiation en littérature jeunesse du Salon. Tout au long de l’année, l’école propose une soixantaine de formations, des stages en présentiel et à distance, et des brevets d’aptitude à la médiation littéraire.

9. La scène d’en bas

Le rendez-vous entre artistes, lecteur·rice·s : rencontres croisées, lectures-performances, spectacles dessinés, musicaux, dansés…

10. Le kiosque de la presse jeunesse

14 éditeur·rice·s et 69 revues présentées dans un espace pour découvrir la diversité de la presse jeunesse francophone, seul·e·s ou lors d’ateliers. Avec le Syndicat de la presse magazine, groupe des Éditeurs jeunesse.

11. La bibookin, salle de lecture

Un espace tout doux pour bouquiner les Pépites, les ouvrages de la Grande Ourse 2023 et la sélection réalisée par l’équipe du Salon pour son site de conseil littéraire jeunesse : kibookin.fr. Pour la première fois cette année, des lectures signées et des performances menées par des comédien·ne·s.

12. La librairie des Pépites

Profitez du travail effectué par les comités de lecture du Salon et découvrez la sélection et les lauréats dans chaque catégorie des Pépites 2023, ainsi que la Pépite d’Or. Tenue par la librairie coopérative Envie de lire (Ivry-sur-Seine).

13. Au Salon comme à la maison

Un studio radio en plein cœur du Salon, où de jeunes lecteur·rice·s se glissent dans la peau de journalistes et où les artistes sont interviewé·e·s à hauteur d’enfants. En partenariat avec Radio Tout Terrain, soutenu par la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.

14. L’accueil des groupes professionnels

Avec des présentations du Salon pour les groupes inscrits dans des dispositifs spécifiques.

Dans tout le Salon : L’exposition «La tectonique des corps »

Paris Est Montreuil 128, rue de Paris 93100 Montreuil

Contact : https://slpjplus.fr/salon/ contact@slpj.fr https://slpjplus.mediactive-events.com/

©-Éric-Garault-pour-le-Salon-2015