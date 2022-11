Salon du livre et de la presse jeunesse 2022 Paris Est Montreuil, 30 novembre 2022, Montreuil.

Le lundi 05 décembre 2022

de 09h00 à 18h00

Le dimanche 04 décembre 2022

de 10h00 à 19h00

Le samedi 03 décembre 2022

de 09h00 à 20h00

Le vendredi 02 décembre 2022

de 09h00 à 21h00

Du mercredi 30 novembre 2022 au jeudi 01 décembre 2022 :

mercredi, jeudi

de 09h00 à 18h00

. payant

5 euros l’entrée les samedi, dimanche et lundi pour les + 18ans.

Gratuité :

– Pour tous : mercredi, jeudi et vendredi.

– Pour les enfants et jeunes de moins 18 ans : gratuit tous les jours.

– Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA (munis d’un justificatif), les personnes avec handicap et leur accompagnateur : tous les jours (billets à prendre sur place).

– Professionnels et étudiants au-préalablement accrédités en ligne.

Le Salon du livre et de la presse de jeunesse tiendra sa 38e édition du 30 novembre au 5 décembre 2022. Le thème de cette édition est Désirs de mondes.

Un rendez-vous avec plus de 400 exposants et les plus grands auteurs français et internationaux de la littérature jeunesse sur 4 scènes (littéraire, BD, vocale et décodage), une grande exposition, un espace petite enfance. Le salon se déploie cette année dans toute la France chez les 500 partenaires du SLPJ, librairies, bibliothèques, écoles et centre sociaux pour proposer des événements à plus petite échelle adaptés au contexte sanitaire.

Comme chaque année, des ateliers d’illustration, des rencontres d’auteurs, dédicaces, lectures, séances de films d’animation, visites guidées, parcours littéraires et une grande exposition (en extérieur) sont proposés aux publics individuels, groupes scolaires et centres de loisirs. Grande nouveauté : la chaîne TV du Salon du livre de Montreuil !

Des événements chez les partenaires du SLPJ

Les 500 librairies, bibliothèques et centres culturels partenaires du salon de Montreuil mettront en avant les « Pépites », les prix littéraires du Salon, et reproductions de l’exposition du Salon…) pour permettre aux lecteurs, qui avaient pour habitude d’acheter leurs livres sur les stands du salon, de retrouver leur auteurs de livres et d’albums préférés et de faire des découvertes littéraires.

L’exposition 2022 au Salon du livre de Montreuil

Chaque année une grande exposition est proposée avec les œuvres d’illustrateurs français et européens autour de la thématique de l’année. L’exposition est installée en extérieur et dans l’entrée du salon. Vous pourrez voir des illustrations monumentales issues d’albums jeunesse.

Les grandes scènes littéraires du SLPJ

Une grande scène est dédiée aux Pépites et à l’actualité littéraire qui donne la part belle aux artistes et aux livres sélectionnés et primés par le Salon.

4 scènes : littéraire, BD, décodage et vocale proposent divers événements de grande ampleur avec des lectures musicales, des interviews d’auteurs, des défis graphiques, des leçons de dessin, des lectures, etc.

Prix littéraires jeunesse du SLPJ

Six nouvelles Pépites du Salon viendront couronner les œuvres d’auteurs, illustrateurs et créateurs dans 3 catégories : Petits, Moyens, Grands. Une Pépite d’Or viendra également récompenser le livre jeunesse de l’année.

Paris Est Montreuil 128, rue de Paris 93100 Montreuil

Contact : https://slpjplus.fr/salon/ contact@slpj.fr https://slpjplus.mediactive-events.com/

©-Éric-Garault-pour-le-Salon-2015