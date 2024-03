Salon du livre et de la BD Concots Lot, dimanche 5 mai 2024.

Salon du livre et de la BD Concots Lot Dimanche 5 mai, 10h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-05 10:00

Fin : 2024-05-05 18:00

1er salon du livre et de la BD Dimanche 5 mai, 10h00 1

https://www.facebook.com/FoyerRuralConcots/

L’Association Foyer Rural Concots organise son 1er salon du livre et de la BD dimanche 5 mai 2024 de 10h à 18h.

Rendez-vous centre bourg pour découvrir la vingtaine d’auteurs et autrices (romans, BD, mangas …)

Marché de producteurs le matin.

Concots place de l’église Concots Lot 46260 Lot