Salon du livre et bourse aux livres Château Bouly Saint-Loup-sur-Semouse, samedi 23 mars 2024.

Salon du livre et bourse aux livres Château Bouly Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône

Dédicaces de livres, lectures de contes.

Plus de 20 auteurs présents.

Les 23 et 24 mars de 10h à 18h, et le 25 mars de 9h à 13h au Château Bouly. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-03-25

Château Bouly 6B Avenue Jacques Parisot

Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Salon du livre et bourse aux livres Saint-Loup-sur-Semouse a été mis à jour le 2024-03-11 par COORDINATION DESTINATION VOSGES DU SUD