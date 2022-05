Salon du livre éphémère Gémenos, 14 mai 2022, Gémenos.

Salon du livre éphémère rue Maréchal Planzol Cour des Granges Gémenos

2022-05-14 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-14 18:30:00 18:30:00 rue Maréchal Planzol Cour des Granges

Gémenos Bouches-du-Rhône Gémenos

Tous genres littéraires confondus

(Jeunesse, thriller, polar, romance, feelgood, SF, historique, témoignage, poésie, théâtre…)



Interviews-live d’auteurs : Les lectures de Florian Allain

Tout au long de la journée, le chroniqueur littéraire Florian Allain met en avant les auteurs avec des tables rondes et des interviews filmées qui seront partagées sur ses réseaux sociaux.



Jeu de piste littéraire

Au cours de la matinée, petits et grands sont invités à jouer ensemble pour retrouver les mots égarés – quelques titres de livres des auteurs invités – dans deux textes inédits créés pour l’occasion. Ce jeu de piste associe également les artisans de la Cour des Granges. De nombreux lots sont à gagner dont deux « coffres aux trésors ».



Atelier d’illustration pour les enfants

Dans l’après-midi, Fanny Le Rouhet, auteure et illustratrice pour enfants animera un atelier créatif sur le thème : « réalise la couverture de ton propre livre ».

Exposition des œuvres en fin de journée et ensuite à la médiathèque de Gémenos.



Culture, littérature, jeu et partage sont les maîtres mots de ce premier Salon du livre !

En partenariat avec le service culturel de la Mairie de Gémenos, l’Association « Salon du livre éphémère ou pas » organise un Salon du livre .30 auteurs de la région présenteront leurs œuvres et dédicaceront leurs livres pendant ce Salon

+33 4 42 32 04 40

