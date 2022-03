Salon du livre en ville Autre lieu, 18 mai 2022, Genève.

Salon du livre en ville

du mercredi 18 mai au dimanche 22 mai à Autre lieu

Le salon du livre revient en ville de Genève du 18 au 22 mai 2022. Porté par le succès de ses deux dernières éditions, la manifestation rayonnera à nouveau dans la cité genevoise grâce à l’accueil et à la collaboration des librairies et des partenaires culturels. Jeunesse, BD, littératures africaines, suisses et étrangères, des programmations riches et variées permettront de contenter tous les publics, de satisfaire toutes les curiosités ! Entouré de quelques auteurs et personnalités de son choix, l’écrivain français Laurent Gaudé en sera le grand invité d’honneur. Grâce à des formats originaux, lectures, animations musicales, débats, siestes dessinées, Genève vivra au rythme de la culture et de la littérature. Restez informé-e et consultez le programme bientôt disponible sur ce site ! Le salon du livre en ville est une manifestation Palexpo SA.

Gratuit

Le rendez-vous culturel incontournable ! Le salon du livre de Genève 2022 aura lieu du 18 au 22 mai en ville.

Autre lieu Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T09:00:00 2022-05-18T21:00:00;2022-05-19T09:00:00 2022-05-19T21:00:00;2022-05-20T09:00:00 2022-05-20T21:00:00;2022-05-21T09:00:00 2022-05-21T21:00:00;2022-05-22T09:00:00 2022-05-22T21:00:00