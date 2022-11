Salon du livre du Perche, 3 décembre 2022, .

Salon du livre du Perche



2022-12-03 – 2022-12-03

14ème salon du livre, avec la présence de 50 auteurs pour des séances de dédicaces et de la vente.

Accès gratuit : 1 livre offert toutes les 10 entrées.

Programme :

Samedi 3 décembre :

– Conférences à 15h30 et 15h50

– 19h : Concert « Once in a Blue Moon » à l’église de Soligny

Dimanche 4 décembre :

– Conférences : 15h, 15h20 et 15h40

Le salon reçoit en invité d’honneur : Frédéric Ploquin, grand reporter (journaliste d’investigation : police, banditisme et renseignements).

Exposition d’art : F. Amiot (poteries, sculptures), F. Motte (aquarelles), C.Vigier (peintures), O. Cavin (relieuse livres) et M. Gourmay ( sculptures livres en bois).

+33 2 33 83 34 37 http://www.salondulivreduperche.fr/

