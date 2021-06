Illiers-Combray Salle des Fêtes Georges Billebault d'Illiers-Combray Eure-et-Loir, Illiers-Combray Salon du livre d’Illiers-Combray 11 juillet 2021 Salle des Fêtes Georges Billebault d’Illiers-Combray Illiers-Combray Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Illiers-Combray

Salon du livre d’Illiers-Combray 11 juillet 2021 Salle des Fêtes Georges Billebault d’Illiers-Combray, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Illiers-Combray. Salon du livre d’Illiers-Combray 11 juillet 2021

Salle des Fêtes Georges Billebault d’Illiers-Combray, le dimanche 11 juillet à 10:00

Cette 2ème édition du salon du livre d’Illiers Combray s’inscrit dans le festival “**Illiers, trait d’union, Combray**” à l’occasion du 150ème anniversaire de Marcel Proust et du 50ème anniversaire d’Illiers-Combray. Une cinquantaine d’auteurs (romanciers, BD, régionaux, beaux-livres, …) : LISTE DES AUTEURS PRÉSENTS : William Augel, Anne-Marie Baron, Jérôme Bastianelli, Michel Bernard, Évelyne Bloch-Dano, François Bon, Gilles Bornais, Pascal Bresson, Guillaume Chamanadjian, Daniel Cohen, Alexandrine Cortez, Gérard Desanges, Caroline Dorka-Fenech, Claire Duvivier, Michel Erman, FOUCHARD Alexandre Fouchard et Guillaume Pierrick, Sylvia Gabet, Danièle Gasiglia-Laster, Patrick Gazier, Cyrille Gove, Stéphane Heuet, Laure Hillerin, Serge Korber, Alexandra Koszelyk, Arnaud Laster, Mathieu Lecerf, François-Xavier Lavenne, Bruno Lenoir, Pierre-Yves Leprince, Françoise Loiret, Julien Luxcey, Dominique Maisons, Frédéric Marniquet, Éric Mercier, David Meulemans, Estelle Monbrun, Claire Norton, Line Papin, Régis Penet, Lionel Richerand, Michaël Uras, Elsa Vasseur, Jean-François Vivier, Ya Ding. **Retrouvez la présentation des auteurs qui seront présents et des ouvrages qu’ils présenteront dans notre article dédié :** ### [**Salon du livre d’Illiers-Combray 11 juillet 2021**](https://www.ducotedebeauceetperche.org/2021/06/28/salon-du-livre-dilliers-combray-11-juillet-2021/) ### **de 10h00 à 18h00** ### **Salle Georges Billebault (**[**Voir sur le plan**](https://www.ducotedebeauceetperche.org/wp-content/uploads/2021/06/Plan-manifestation.jpg)**)** ### **Gratuit. ouvert à tous.** [**VOIR LE PROGRAMME COMPLET DU FESTIVAL**](https://www.ducotedebeauceetperche.org/2021/06/24/illiers-trait-dunion-combray-les-9-10-et-11-juillet-2021/) **.** [**Retour au sommaire de l’AGENDA**](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Gratuit

2ème édition qui s’inscrit dans le festival “Illiers, trait d’union, Combray” à l’occasion du 150ème anniversaire de Marcel Proust et du 50ème anniversaire d’Illiers-Combray. Salle des Fêtes Georges Billebault d’Illiers-Combray 48.30048163223147, 1.2480858631733873 Illiers-Combray Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-11T10:00:00 2021-07-11T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Illiers-Combray Étiquettes évènement : Autres Lieu Salle des Fêtes Georges Billebault d'Illiers-Combray Adresse 48.30048163223147, 1.2480858631733873 Ville Illiers-Combray lieuville Salle des Fêtes Georges Billebault d'Illiers-Combray Illiers-Combray