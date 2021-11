Verdun Verdun 55100, Verdun SALON DU LIVRE D’HISTOIRE DE VERDUN Verdun Verdun Catégories d’évènement: 55100

Verdun

SALON DU LIVRE D’HISTOIRE DE VERDUN Verdun, 20 novembre 2021, Verdun. SALON DU LIVRE D’HISTOIRE DE VERDUN Place Monseigneur Ginisty Centre Mondial de la Paix Verdun

2021-11-20 – 2021-11-21 Place Monseigneur Ginisty Centre Mondial de la Paix

Verdun 55100 Verdun La 17e édition du Salon du livre d’Histoire de Verdun est organisée depuis cette année par le Département de la Meuse. Elle se déroulera les 20 et 21 novembre dans les salles du Centre Mondial de la Paix, de 10h00 à 18h00 sans interruption. Pendant ces deux jours, elle accueillera de nombreux auteurs qui viendront présenter leur dernier ouvrage traitant de géopolitique, de relations internationales que d’Histoire en général. De même, des auteurs jeunesse viendront dédicacer leur BD et des bouquinistes proposeront des livres anciens. Samedi 20 novembre à 10h30, les prix « Sergent Maginot » et « Guerres et Paix » seront remis aux lauréats et d’autres animations seront proposées au public. +33 3 55 25 01 31 http://meuse.fr/ © Droits réservés

Place Monseigneur Ginisty Centre Mondial de la Paix Verdun

dernière mise à jour : 2021-10-27 par OT GRAND VERDUN

Détails Catégories d’évènement: 55100, Verdun Autres Lieu Verdun Adresse Place Monseigneur Ginisty Centre Mondial de la Paix Ville Verdun lieuville Place Monseigneur Ginisty Centre Mondial de la Paix Verdun