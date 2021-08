Persac Château de la Mothe 86320 Persac Persac, Vienne Salon du livre des Auteurs de Nouvelle Aquitaine Château de la Mothe 86320 Persac Persac Catégories d’évènement: Persac

Vienne

Salon du livre des Auteurs de Nouvelle Aquitaine Château de la Mothe 86320 Persac, 22 août 2021, Persac. Salon du livre des Auteurs de Nouvelle Aquitaine

Château de la Mothe 86320 Persac, le dimanche 22 août à 09:00

à l’initiative de la Présidente de la Société des Auteurs de Poitou Charente, 28 auteurs et autrices dédicaceront leurs livres , d’aventure ,d’ histoire, de poésie, de littérature enfantine….. lors d’une journée dans le cadre prestigieux du Chateau de la Mothe la présence d’un relieur, et d’un collectionneur de livres anciens attiseront vos centres d’interet.

entrée libre

permettre à des auteurs/autrices de la région Poitou Charente de rencontrer leurs lecteurs et d’en découvrir de nouveaux Château de la Mothe 86320 Persac rue de la Mothe 86320 persac Persac Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-22T09:00:00 2021-08-22T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Persac, Vienne Autres Lieu Château de la Mothe 86320 Persac Adresse rue de la Mothe 86320 persac Ville Persac lieuville Château de la Mothe 86320 Persac Persac