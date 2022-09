Salon du Livre de Vesoul Vesoul Vesoul Catégories d’évènement: Haute-Saône

2022-10-08 – 2022-10-09

Haute-Saône Vesoul Plus de 40 auteurs et éditeurs sont annoncés les samedi 8 et dimanche 9 octobre pour cette 6e édition qui aura pour invité d’honneur Marie Vingtras, lauréate du Prix des libraires 2022 avec son premier roman Blizzard PROGRAMME SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 Hall de la Mairie

– Atelier avec Mathilde Poncet, autrice-illustratrice : « Dessiner l’Eternité : pinceaux, encre, papier, c’est parti pour concocter une belle Eternité ! » – 11h-12h sur inscription (de 7 à 107 ans !)

– Atelier avec Charline Collette, autrice-illustratrice : création d’une estampe grâce à la gravure sur mousse – 14h-16h (de 6 à 106 ans!) Salle du Conseil

– Dictée (à partir de 13 ans) -14h30 (apporter un stylo bleu ou noir et un stylo rouge) Salle des Mariages

– Lecture par Hélêna VIllovitch, autrice : « Et si on mangeant les Legrand ? » – 16h (éditions Les Petits Matins) DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 Hall de la Mairie

– Coloriage géant avec la boutique Jolis Trésors – 10h-16h

– Atelier avec Mathilde Poncet, autrice-illustratrice : « Dessiner l’Eternité : pinceaux, encre, papier, c’est parti pour concocter une belle Eternité ! » – 14h-15h sur inscription (de 7 à 107 ans !) Salle du Conseil

– Conférence-rencontre avec Marie-Thérêse Boiteux, autrice, autour de son tout nouveau film tiré de son roman « Le secret de Louise » – 14h30 Salle des Mariages

– Lecture par Hélêna VIllovitch, autrice : « Et si on mangeant les Legrand ? » – 16h (éditions Les Petits Matins) Inscriptions et renseignements : 03.84.76.56.80 – librairiechapitre3@orange.fr

